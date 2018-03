Murray kiest grastoernooi Rosmalen uit voor rentree na lang blessureleed

Murray (30) onderging begin januari een operatie aan zijn heup. Hij kwam vorig jaar op Wimbledon, het toernooi dat hij zowel in 2013 als 2016 op zijn naam schreef, voor het laatst in actie tijdens een officieel toernooi.

De drievoudig Grand Slam-winnaar liet begin deze maand al weten op koers te liggen voor een rentree bij de start van het grasseizoen en heeft zijn terugkeer nu dus gepland in Rosmalen.

"Ik kijk uit naar mijn comeback op gras en om voor het eerst deel te nemen in Rosmalen. Ik heb veel positiefs gehoord over het toernooi en de grasbanen zijn van zeer goede kwaliteit. Dat maakt het voor mij een perfecte voorbereiding op Wimbledon", zegt Murray donderdag op de site van de Libéma Open.

De Brit, inmiddels afgezakt naar plaats 29 op de ATP-ranking, heeft last van zijn heup sinds zijn nederlaag tegen Stan Wawrinka in de halve finale van Ronald Garros van vorig jaar. Op dat moment was hij al ruim een halfjaar de nummer één van de wereld.

Beloning

Marcel Hunze, toernooidirecteur van de Libéma Open, is verheugd met de komst van Murray. "Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het toernooi en de grasbanen. De komst van tweevoudig Wimbledon-winnaar Andy Murray is dan ook een mooie beloning."

Naast zijn twee Wimbledon-titels was Murray in 2012 ook de beste op de US Open. Op de Australian Open verloor hij elk van zijn vijf finales en in de eindstrijd van Roland Garros stapte hij twee jaar geleden eveneens als verliezer van de baan.

Murray is samen met Robin Haase de enige tennisser die tot dusver zijn deelname heeft toegezegd aan het mannentoernooi bij de Libéma Open. Bij de vrouwen doen Kiki Bertens en de Belgische Elise Mertens sowieso mee in Rosmalen.

De Libéma Open begint op maandag 11 juni en duurt tot en met zondag 17 juni. Vorig jaar ging de titel bij de mannen naar de Luxemburger Gilles Müller en was Anett Kontaveit uit Estland de beste bij de vrouwen.