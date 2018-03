Isner bereikt als eerste speler halve finales op Masters Miami

Isner had aan twee breaks in de slotfase van de eerste set en één break halverwege de tweede set voldoende om na ruim een uur van de baan te stappen.

De ruime uitslag is in die zin opvallend dat Chung in januari nog verrassend de laatste vier bereikte op de Australian Open.

Isner neemt het voor een plek in de eindstrijd op tegen de winnaar van het duel tussen de Argentijn Juan Martin del Potro en de Canadees Milos Raonic.

De 32-jarige Isner doet voor de elfde keer mee in Miami. Hij haalde in 2015 een keer de halve finales en moest daarin buigen voor Novak Djokovic.

Ostapenko

Bij de vrouwen plaatste Jelena Ostapenko zich voor de halve finales. De Letse versloeg de Oekraïense Elina Svitolina dankzij twee succesvolle tiebreaks: 7-6 (3) en 7-6 (5).

Beide speelsters hadden er ontzettend veel moeite mee om hun opslag te behouden. Slechts in twaalf van de in totaal 24 gespeelde games viel er geen break te noteren.

Ostapenko zorgde er met de overwinning op de nummer vier van de plaatsingslijst voor dat ze nu zelf op de zesde positie de hoogstgeplaatste speler is die nog in het evenement zit.

Ostapenko neemt het voor een plek in de eindstrijd op tegen de winnares van het Amerikaanse onderonsje tussen Venus Williams en Danielle Collins.

De pas 20-jarige Ostapenko pakte vorig jaar de titel op Roland Garros. Ze vond in 2017 in Miami echter al in de eerste ronde haar Waterloo.