Del Potro naar halve finales Miami, Venus Williams strandt verrassend

De 29-jarige Del Potro schaarde zich met de nodige moeite onder de laatste vier. Hij versloeg Milos Raonic in 5-7, 7-6 (1) en 7-6 (3).

Del Potro is bezig aan een ijzersterke serie. Hij won onlangs al de toernooien van Acapulco en Indian Wells en won al vijftien partijen op rij. De US Open-winnaar van 2009 is nog steeds in de race voor de zogeheten 'Sunshine Double', winst van het toernooi van Indian Wells én Miami

Vorig jaar was Roger Federer de beste op beide toernooien. De Zwitser bereikte in Indian Wells opnieuw de finale, maar daarin maakte Del Potro een einde aan zijn ongeslagen reeks in 2018.

Isner

Voor een plek in de finale neemt Del Potro het op tegen Isner, die in twee sets te sterk was voor de Zuid-Koreaan Hyeon Chung: 6-1 en 6-4. Isner had aan twee breaks in de slotfase van de eerste set en één break halverwege de tweede set voldoende om na ruim een uur van de baan te stappen.

De 32-jarige Amerikaan doet voor de elfde keer mee in Miami. Hij haalde in 2015 een keer de halve finales en moest daarin buigen voor Novak Djokovic.

In de andere kwartfinales in Miami staat Kevin Anderson tegenover Pablo Carreño Busta en neemt Alexander Zverev het op tegen Borna Coric.

Vrouwen

In het vrouwentoernooi zorgde de Amerikaanse qualifier Danielle Collins (24) voor een daverende verrassing door Venus Williams te verslaan. Ze rekende in twee sets af met haar dertien jaar oudere landgenote: 6-2 en 6-3.

"De eerste keer dat ik Venus zag in de kleedkamer moest ik bijna huilen", bekende Collins. "Ze is mijn grote idool, van kinds af aan ben ik al fan van haar. Dit is een heel speciaal moment."

De qualifier treft Jelena Ostapenko in de halve finales. De Letse winnares van Roland Garros versloeg Elina Svitolina uit Oekraïne met 7-6 (3) en 7-6 (5).