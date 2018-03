Nadal maakt in Davis Cup rentree na bovenbeenblessure

Nadal moest eind januari in de kwartfinales van de Australian Open met een bovenbeenblessure opgeven in zijn partij tegen Marin Cilic en kwam sindsdien niet meer in actie.

De geboren Mallorcaan was aanvankelijk van plan om precies een maand geleden op het ATP-toernooi van Acapulco terug te keren, maar meldde zich op het allerlaatste moment af.

Nadal moest vervolgens ook de prestigieuze Masterstoernooien van Indian Wells en Miami aan zich voorbij laten gaan.

De zestienvoudig Grand Slam-winnaar neemt desondanks volgende week maandag de nummer één-positie op de wereldranglijst over van Roger Federer, doordat de Zwitser in Miami al in de tweede ronde onderuit ging.

Enkelpartijen

De laatste keer dat Nadal uitkwam voor het Spaanse Davis Cup-team was in 2016 in het met 5-0 gewonnen play-offduel met India voor een plek in de wereldgroep.

De verwachting is dat Nadal tegen Duitsland in ieder geval twee enkelpartijen speelt. Naast hem zijn ook Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta, Feliciano Lopez en David Ferrer geselecteerd door captain Sergi Bruguera.

Spanje en Duitsland stonden in het verleden zestien keer eerder tegen elkaar. Het onderlinge resultaat is met tien overwinningen tegenover zes nederlagen in het voordeel van de Duitsers.

De winnaar van het treffen neemt het later dit jaar in de halve finales op bezoek bij de sterkste van de confrontatie tussen Frankrijk en Italië.

Frankrijk is de titelverdediger. De ploeg van keuzeheer Yannick Noah zette vorig jaar in de eindstrijd België voor eigen publiek met 3-2 opzij.