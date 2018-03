Zverev naar achtste finales Miami, Venus Williams verslaat titelverdediger

Zverev moest in zijn partij tegen de Spanjaard David Ferrer even op gang komen, maar vond uiteindelijk zijn ritme en won in drie sets: 2-6, 6-2 en 6-4.

In de strijd om een kwartfinaleticket neemt de talentvolle Zverev (20) het op tegen Nick Kyrgios, die in de achtste finales afrekende met de Italiaan Fabio Fognini (6-3 en 6-3).

Fernando Verdasco, Pablo Carreño Busta, Kevin Anderson, Denis Shapovalov, Juan Martin del Potro, Filip Krajinovic, Milos Raonic, Jeremy Chardy, João Sousa, Hyeon Chung, John Isner en Marin Cilic zijn ook al zeker van de achtste finales. Tomas Berdych en Frances Tiafoe strijden om het laatste ticket.

Roger Federer ging zaterdag in de tweede ronde verrassend onderuit tegen qualifier Thanasi Kokkinakis en verloor daardoor zijn status als nummer één van de wereld aan Rafael Nadal.

Williams

In het vrouwentoernooi boekte Williams in de achtste finales een overwinning in drie sets op titelverdediger Konta. Het werd 5-7, 6-1 en 6-2.

In de vorige ronde had Williams (37) ook al drie sets nodig tegen Kiki Bertens, die zelfs drie matchpoints onbenut liet. De Amerikaanse treft in de kwartfinales haar landgenote Danielle Collins.

Victoria Azarenka, Karolina Pliskova, Sloane Stephens, Angelique Kerber, Jelena Ostapenko en Elina Svitolina zijn de overige kwartfinalisten in Miami.