Bedwinger Federer kan stunt in Miami geen passend vervolg geven

Kokkinakis ging met 6-3, 4-6 en 6-7 (4) onderuit tegen Verdasco, die in Miami als 31e was geplaatst. De partij duurde bijna drie uur.

De nummer 175 van de wereld had in Miami voor het eerst sinds 2015 de derde ronde van een Masterstoernooi bereikt. Toen schaarde hij zich bij de laatste zestien in Indian Wells. Daarna zakte hij onder meer door blessures ver af op de wereldranglijst.

De 21-jarige Kokkinakis, die zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema plaatste in Miami, zorgde zaterdag in de tweede ronde nog voor een daverende verrassing met de uitschakeling van Federer.

Door de nederlaag raakte Federer zijn eerste positie op de wereldranglijst kwijt aan Rafael Nadal, die maandag weer de mondiale nummer één is. De 36-jarige Zwitser, vorig jaar winnaar van het toernooi in Miami, zakt naar de tweede plaats op de wereldranglijst.

Verdasco

Tegen de 34-jarige Verdasco begon Kokkinakis goed en nam in de vijfde game een break voorsprong. Die gaf hij in het vervolg van de eerste set niet meer uit handen.

In het tweede bedrijf waren de rollen omgedraaid en kwam de Spanjaard in de vijfde game een break voor. Kokkinakis werkte op 4-5 nog een setpunt weg, maar een game later verloor hij alsnog de set.

Kokkinakis forceerde in de beslissende set een break op 2-1, maar Verdasco herstelde het evenwicht direct. In de tiebreak was de routinier vervolgens de sterkste.