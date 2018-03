Dimitrov verrassend uitgeschakeld in Miami, Del Potro en Cilic verder

De als derde geplaatste Dimitrov verloor op het Amerikaanse hardcourt in twee sets van de Fransman Jeremy Chardy (6-4 en 6-4), die negentigste staat op de wereldranglijst.

In de vierde ronde treft de 31-jarige Chardy Milos Raonic. De Canadees rekende zondag af met de als dertiende geplaatste Diego Schwartzman uit Argentinië: 7-6 (5) en 6-3.

Door de uitschakeling van Dimitrov is Cilic de enige speler uit de mondiale top vier die nog in het toernooi zit in Miami. Rafael Nadal doet vanwege een blessure niet mee en titelverdediger Roger Federer verloor zaterdag van de Australische qualifier Thanasi Kokkinakis.

De 29-jarige Cilic won zondag van Vasek Pospisil. Hij had een kleine twee uur nodig om zich van de Canadees te ontdoen: 7-5 en 7-6 (4).

Del Potro, als vijfde ingeschaald, was te sterk voor Kei Nishikori: 6-2 en 6-2. De 28-jarige Japanner, drie jaar geleden nog de nummer vier van de wereldranglijst, staat nu 33e.

Kvitova

In het vrouwentoernooi in Miami lieten de topspeelsters zich niet verrassen. De Oekraïense Elina Svitolina, nummer vier van de wereld, rekende in drie sets af met de Australische Daria Gavrilova: 4-6, 6-0 en 6-1.

De als zesde geplaatste Letse Jelena Ostapenko versloeg Beatriz Haddad Maia uit Brazilië (6-2 en 7-6 (2)) en Petra Kvitova, de mondiale nummer negen uit Tsjechië, moest diep gaan om de Amerikaanse qualifier Sofia Kenin te kloppen: 3-6, 6-2 en 6-4.

Voor Kiki Bertens viel wel het doek in de derde ronde. De Nederlandse liet in een thriller tegen Venus Williams drie matchpoints onbenut en verloor met 7-5, 3-6 en 5-7.