Bertens ondanks drie matchpoints onderuit tegen Venus Williams in Miami

Bertens verloor in een uitputtingsslag van bijna drie uur van Williams: 7-5, 3-6, 5-7. Het was de eerste keer dat de twee tennissters tegenover elkaar stonden.

De 26-jarige Bertens, die in de openingsronde een bye had, versloeg in de tweede ronde in Miami nog de Amerikaanse Varvara Lepchenko. Dat was haar eerste overwinning sinds de Australian Open.

De Miami Open is het tweede toernooi op rij waarbij Bertens wordt uitgeschakeld door één van de zusjes Williams. Eerder deze maand moest ze in de tweede ronde van het toernooi in Indian Wells buigen voor Serena Williams.

Peptalk

Tegen Venus Williams begon Bertens matig aan de partij en keek ze in een mum van tijd tegen een 5-0 achterstand aan. Na een peptalk van haar coach Elise Tamaëla - die bij afwezigheid van Raemon Sluiter op de tribune zat - volgde een knappe comeback.

De Nederlandse herpakte zich en won maar liefst zeven games op rij. In de negende game werkte ze drie setpunten weg, waarna ze op 6-5 zelf wel toesloeg op haar derde setpunt.

Williams liet zich hierdoor niet van de wijs brengen en nam een 2-0 voorsprong in het tweede bedrijf, die werd gekarakteriseerd door ellenlange games. De Amerikaanse leverde vervolgens zelf tweemaal haar service in, maar Bertens wist de break voorsprong niet vast te houden en verloor de volgende vier games.

Matchpoints

In de beslissende set kwam de nummer 29 van de wereld met 4-1 voor en kreeg ze zelfs de kans op een break in de zesde game, maar Williams vocht zich wederom terug.

Na een volgende break op 4-3 mocht Bertens serveren voor de wedstrijd. Ze verspeelde echter twee matchpoints, waarna Williams de game wel naar zich toetrok.

In de tiende game liet de Zuid-Hollandse nog een matchpoint onbenut en kreeg ze bovendien last van kramp. Vervolgens forceerde Williams wel een break en maakte het karwei op haar eerste matchpoint af.