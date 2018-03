Federer slaat gravelseizoen ook dit jaar over en ontbreekt op Roland Garros

Vorig jaar sloeg Federer de toernooien op het zware gravel ook over en dat beviel hem goed. De Zwitser stelt zijn programma zorgvuldig samen, want hij wil zuinig omspringen met zijn lichaam.

Federer maakte zijn beslissing zaterdag bekend, nadat hij in de tweede ronde van het Masterstoernooi in Miami was verslagen door Thanasi Kokkinakis.

"Ik heb besloten om niet te gaan spelen op gravel", waren de woorden van de negentienvoudig Grand Slam-winnaar bij de persconferentie na afloop in Miami.

Kansen

Federer baalde flink van zijn verrassende nederlaag in drie sets (3-6, 6-3 en 7-6 (4)) tegen de mondiale nummer 175 uit Australië.

"Iedere keer als ik een kans kreeg, ging er iets mis. Ik maakte vaak slechte beslissingen en Kokkinakis goede beslissingen. Waar dat precies aan lag weet ik niet. Ik betaalde de prijs voor de gemiste kansen", aldus de Zwitser.

"Ik weet niet waarom ik vandaag nooit een niveau haalde waar ik blij mee was. Soms heb je dat soort wedstrijden. Soms vind je dan toch een manier om te winnen, maar dat was vandaag helaas niet zo."

Nadal

Door zijn vroege uitschakeling raakt Federer, die vorig jaar zegevierde in Florida, zijn eerste plaats op de wereldranglijst weer kwijt aan Rafael Nadal.

De Zwitser zit daar niet echt mee. "Het was belangrijk om in Rotterdam weer nummer één te worden. Om die positie te behouden of straks weer te heroveren, is minder belangrijk."

Nadal staat al een tijdje aan de kant met een bovenbeenblessure. De Spaanse gravelspecialist wil juist op het door hem zo geliefde gravel weer gaan vlammen.

Vorig jaar pakte de Spanjaard 'La Décima' op Roland Garros, zijn tiende titel in Parijs. Federer was enkele weken daarna de beste op het gras van Wimbledon.

