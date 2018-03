Halep verrassend uitgeschakeld in derde ronde WTA-toernooi Miami

De 26-jarige Halep ging na één uur en 48 minuten ten onder tegen Radwanska, die op de wereldranglijst is afgezakt naar de 32e plaats: 6-3, 2-6, 3-6.

In de vorige ronde had Halep het ook al moeilijk. Toen knokte ze zich tegen Oceane Dodin uit Frankrijk in de derde set nog terug van een achterstand van 4-2. Tegen Radwanska lukte het de nummer één van de plaatsingslijst in Miami niet de wedstrijd te kantelen.

Het toernooi in Miami raakte daarmee al de tweede hooggeplaatste speelster kwijt. Eerder viel het doek al voor Caroline Wozniacki, de mondiale nummer twee. De Deense verloor in de tweede ronde van Monica Puig uit Puerto Rico.

Kiki Bertens slaagde er vrijdag wel in om haar eerste partij te winnen in Miami. De Wateringse, die in de eerste ronde een bye had, versloeg de Amerikaanse Varvara Lepchenko en staat in de derde ronde tegenover Venus Williams.