Federer in tweede ronde Miami ten onder tegen qualifier Kokkinakis

Federer (36) is door de nederlaag ook zijn eerste plek op de wereldranglijst kwijt. Hij kondigde bovendien direct aan niet mee te doen aan Roland Garros.

De Zwitser leek tegen de huidige mondiale nummer 175 op weg naar een eenvoudige zege. Federer sleepte de eerste set in een half uur tijd met 6-3 binnen.

De 21-jarige Kokkinakis, die mede door blessureleed zijn grote talent amper heeft kunnen waarmaken, toonde veerkracht en pakte de tweede set dankzij een vroege break met dezelfde cijfers.

Qualifier

De qualifier kon Federer ook in de derde set bijbenen en sleepte een beslissende tiebreak uit het vuur. Daarin wist hij met zijn aanvallende spel Federer in de problemen te brengen, waarna hij op 6-4 in de tiebreak op zijn eerste matchpoint toesloeg: 3-6, 6-3 en 7-6 (4).

In de derde ronde treft Kokkinakis de als 31e geplaatste Spanjaard Fernando Verdasco, die eveneens in drie sets won van zijn landgenoot Guillermo Garcia-Lopez: 4-6, 6-0 en 6-2.

Voor Federer is het pas zijn tweede nederlaag van het seizoen. Hij wist liefst zeventien duels op rij te winnen, tot hij vorige week in de finale van Indian Wells ten onder ging tegen Juan Martin Del Potro.

Halep

Ook bij de vrouwen ging de nummer één van de wereld ten onder. Simona Halep verloor van Agnieszka Radwanska, die op de wereldranglijst is afgezakt naar de 32e plaats: 6-3, 2-6, 3-6.

In de vorige ronde had de 26-jarige Halep het ook al moeilijk. Toen knokte ze zich tegen Oceane Dodin uit Frankrijk in de derde set nog terug van een achterstand van 4-2. Tegen Radwanska lukte het de nummer één van de plaatsingslijst in Miami niet de wedstrijd te kantelen.

Het toernooi in Miami raakte daarmee al de tweede hooggeplaatste speelster kwijt. Eerder viel het doek al voor Caroline Wozniacki, de mondiale nummer twee. De Deense verloor in de tweede ronde van Monica Puig uit Puerto Rico.

Kiki Bertens slaagde er vrijdag wel in om haar eerste partij te winnen in Miami. De Wateringse, die in de eerste ronde een bye had, versloeg de Amerikaanse Varvara Lepchenko en staat in de derde ronde tegenover Venus Williams.

Dubbelspel

In het dubbelspel ging Bertens met haar vaste Zweedse partner Johanna Larsson in de eerste ronde onderuit tegen Nadia Kitsjenok uit Oekraïne en de Australische Anastasia Rodionova: 6-7 (2) en 5-7.

Demi Schuurs bereikte met haar Belgische partner Elise Mertens wel de tweede ronde, met winst op Gabriela Dabrowski uit Canada en de Chinese Yifan Xu. Ze versloegen het als derde geplaatste koppel met 7-5 en 7-5.

Robin Haase en Matwé Middelkoop werden eerder in de week al uitgeschakeld door de nummers twee van de plaatsingslijst, de Fin Henri Kontinen en John Peers uit Australië (3-6 6-3 6-10). Jean-Julien Rojer ging met zijn Roemeense maat Horia Tecau wel verder.