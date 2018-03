Haase kan in Miami niet stunten tegen Del Potro, Wozniacki naar huis

De Nederlander bood de als Argentijnse nummer zes van de wereld twee sets lang uitstekend partij, maar Del Potro schakelde in de derde set een tandje bij en won uiteindelijk na ruim twee uur met 6-4, 5-7 en 6-2.

Haase, de mondiale nummer 44, had in de eerste ronde nog afgerekend met Japanner Yuichi Sugita. Eerder dit jaar reikte hij tot de kwartfinales van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam, waarin hij moest buigen voor Roger Federer.

Del Potro neemt het in de derde ronde van het toernooi in Miami op tegen Kei Nishikori, die in de tweede ronde afrekende met de Australiër John Millman.

Wozniacki

Bij de vrouwen liet Caroline Wozniacki zich verrassen. De Deense nummer twee van de WTA-ranglijst moest buigen voor Monica Puig uit Puerto Rico. De winnares van de Australian Open won de eerste set , maar gaf de partij daarna uit handen tegen de olympische kampioene: 6-0, 4-6, 4-6.

Puig is als nummer 82 van de wereld ongeplaatst in Miami en ze kwam er aanvankelijk niet aan te pas tegen Wozniacki. Ze won haar eerste game pas in de tweede set. Vanaf dat moment begon ze minder fouten te maken en ontstond een spannend duel, waarbij een vroege break in de derde en beslissende set beslissend bleek voor de Puerto Ricaanse.

Eerder op vrijdag slaagde Kiki Bertens er wel in de derde ronde te bereiken. Ze won van de Amerikaanse Varvara Lepchenko, de nummer 69 van de wereldranglijst, in drie sets: 5-7, 7-6 (5) en 6-1. Ze speelt nu tegen de als achtste geplaatste Venus Williams.