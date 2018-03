Bertens na zwaarbevochten zege naar derde ronde in Miami

Bertens, die in de eerste ronde een bye had, versloeg Lepchenko in drie sets: 5-7, 7-6 (5), 6-1. Ze besliste de partij na 2 uur en 22 minuten.

In de derde ronde neemt de Nederlandse het op tegen de winnares van de partij tussen de als achtste geplaatste Venus Williams en de Russin Natalia Vikhlyantseva.

Voor Bertens is het haar eerste overwinning sinds de Australian Open, waar ze in de derde ronde werd uitgeschakeld door de latere winnares Caroline Wozniacki. Daarna verloor de nummer 29 van de wereld haar eerste partijen in Sint-Petersburg, Dubai en Indian Wells.

Tegen Lepchenko kwam Bertens in de eerste set met 4-1 achter. Ze won vervolgens vier games op rij, maar na een break in de elfde game leverde ze alsnog de set in.

In het tweede bedrijf nam de 26-jarige Bertens een 4-2 voorsprong. Lepchenko herstelde het evenwicht direct, waardoor er een tiebreak aan te pas moest komen. Daarin moest de mondiale nummer 69 alsnog buigen.

Daarmee was het verzet van Lepchenko gebroken, want in een mum van tijd kwam Bertens met 5-0 voor in de beslissende set. De Amerikaanse brak nog wel terug, maar in de zevende game maakte de Nederlandse het op haar tweede matchpoint af.

Djokovic

In het mannentoernooi in Miami sneuvelde Novak Djokovic al in zijn eerste partij. De voormalig nummer één van de wereld had in de eerste ronde een bye, maar moest een ronde later zijn meerdere erkennen in de Fransman Benoit Paire: 3-6, 4-6.

Anderhalve week geleden werd Djokovic bij het Masterstoernooi in Indian Wells eveneens al in de eerste ronde uitgeschakeld. Toen verloor hij van de Japanner Taro Daniel.

Door het verlies in Miami wacht de 30-jarige Djokovic nog altijd op zijn eerste overwinning sinds zijn rentree. De Serviër werd na de zijn uitschakeling op de Australian Open geopereerd aan zijn elleboog en stond ruim een maand aan de kant.

Behalve Djokovic strandde ook David Goffin al in de tweede ronde in Miami. De Belgische nummer negen van de wereld pakte slechts één game tegen de Portugees João Sousa: 0-6, 1-6. Goffin maakte zijn rentree nadat hij vorige maand in Rotterdam een oogblessure had opgelopen.