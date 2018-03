Prijzengeld Roland Garros stijgt naar bijna 40 miljoen euro

De organisatie van Roland Garros heeft tot een algehele verhoging besloten om "de ontwikkeling van de sport" te ondersteunen. Vooral de beloning voor de spelers in het kwalificatietoernooi en voor de tennissers die al vroeg stranden in het hoofdtoernooi laat een flinke stijging zien. Voor vrouwen en mannen zijn de winstpremies gelijk.

Zowel de winnaar van het mannen- als het vrouwentoernooi in Parijs ontvangt een bedrag van 2,2 miljoen euro. Dat is een stijging van 4,76 procent ten opzichte van 2017. De verliezend finalist gaat met een bedrag van 1,12 miljoen euro naar huis.

De verliezers in de eerste ronde houden een bedrag over van 40.000 euro. Spelers die in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi worden uitgeschakeld ontvangen 6000 euro, in de tweede ronde 11.000 euro en in de derde ronde 21.000 euro.

Bertens

De 117e editie van Roland Garros begint op zondag 27 mei en eindigt op zondag 10 juni. Vorig jaar zegevierde Rafael Nadal bij de mannen en verraste de Letse Jelena Ostapenko met de titel bij de vrouwen.

Kiki Bertens, die in 2016 nog knap de halve finales haalde in Parijs, strandde vorig jaar al in de tweede ronde. De 25-jarige Wateringse zal ook dit jaar in actie komen op het gravel in Parijs.

Robin Haase, die vorig jaar in de tweede ronde verloor van Nadal, is de enige Nederlandse man die direct zal worden toegelaten tot het hoofdtoernooi.