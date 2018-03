Oud-prof Blake vindt dat tennissters worden 'gestraft' na zwangerschap

Blake is momenteel toernooidirecteur van het Miami Open, een WTA-toernooi dat maandag begint. Serena Williams, onlangs moeder geworden, treedt in Florida aan, maar kan geen beroep doen op een geplaatste status.

De Amerikaanse moet het daardoor in de openingsronde opnemen tegen een op papier zwaardere tegenstander. In haar geval is dat de Japanse Naomi Osaka, die zondag nog de finale in Indian Wells won.

"Het klinkt logisch om iemand te beschermen die met zwangerschapsverlof gaat", zegt Blake, voormalig nummer vier van de wereld, tegen de BBC. "De regels zouden haar moeten helpen zodat ze voordeel kan halen uit een makkelijkere loting."

Resultaten

Volgens Blake spreken de resultaten van Williams voor zich. "Ze heeft zo veel titels gewonnen dat ze bescherming verdient. Serena is niet gestopt vanwege een blessure of omdat ze er geen zin meer in had. Ze kreeg een kind, waar we allemaal blij mee zijn, en dus zou ze recht moeten hebben op een periode waarin ze een beroep mag doen op een geplaatste status."

Williams was er vanwege haar zwangerschap dertien maanden uit, waardoor ze geen ranking meer had op de WTA Tour. Ze maakt wel aanspraak op een beschermde status, waardoor ze aan een aantal toernooien mag meespelen, maar dus niet geplaatst is.

Vorige week keerde de 23-voudig Grand Slam-winnares terug op het hoogste niveau. In Indian Wells sneuvelde ze in de derde ronde tegen haar oudere zus Venus.