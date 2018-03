Onbenutte matchpoints in verloren finale Indian Wells frustreren Federer

Federer liet drie matchpoints onbenut in de eindstrijd. "Daar ben ik gefrustreerd over", zei de Zwitser, die bij 5-4 en 40-15 in de derde set voor de winst serveerde.

"Ik weet niet wat mijn statistieken precies zijn, maar de kans is ruim negentig procent dat ik de game win bij zo'n voorsprong."

"Daarom steekt dit wel een beetje", aldus Federer. "Maar dat gevoel zal ik niet lang houden. Al is het teleurstellend om over deze geweldige wedstrijd te praten die ik verloren heb terwijl ik hem had moeten winnen."

Zegereeks

Met de verliespartij kwam er voor Federer een einde aan een serie van zeventien zeges op rij. De Zwitser won de Australian Open en het ABN Amro Tournament in Rotterdam en was nog nooit zo goed aan een jaar begonnen.

"Natuurlijk is er niet veel tijd om er over te piekeren", zei Federer. "Ik ben blij voor Juan Martin, hij is een taaie."

"En ik kan terugkijken op een mooie week, uiteindelijk heb ik een positief gevoel. De finale was een geweldige wedstrijd met een hoge intensiteit en we hadden plezier."

Pensioen

De 36-jarige Federer denkt dan ook nog lang niet aan stoppen. Het leven als topsporter bevalt nog altijd goed voor de man die in februari voor het eerst sinds 2012 terugkeerde aan de top van de ATP-ranglijst.

"Ik ben al lange tijd tevreden. Nadat ik Wimbledon won in 2003 en de nummer één van de wereld werd in 2004 was mijn leven als tennisser compleet. Dat waren mijn dromen als kind."

"Daarom kan mijn pensioen wachten. Ik geniet gewoon van het tennisleven. Ik heb het erg naar mijn zin op de tour."

Deze week is Federer actief op het masterstoernooi van Miami, waar hij zijn titel verdedigt.