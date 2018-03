Del Potro houdt Federer na thriller van zesde titel in Indian Wells

Voor Federer is het zijn eerste nederlaag van het jaar. De 36-jarige Zwitser was bezig aan een recordreeks in 2018 met zeventien zeges op rij.

Hij schreef dit jaar al de Australian Open en het ABN AMRO-toernooi op zijn naam en veroverde in Rotterdam de nummer één positie. In Californië was hij op weg om het toernooi voor de zesde keer te winnen, maar de derde toernooizege op rij zat er voor de Zwitser net niet in.

In de derde set liet Federer drie matchpoints onbenut. De als zesde geplaatste Del Potro, die in het tweede bedrijf een matchpoint had laten liggen, was na ruim tweeënhalf spelen in de beslissende tiebreak een klasse apart.

Federer won het toernooi van Indian Wells in 2004, 2005, 2006, 2012 en 2017. Voor voormalig US Open-winnaar Del Potro is het zijn eerste eindzege op het hardcourt in Californië.

Osaka

Bij de vrouwen ging de winst naar de Japanse tennisster Naomi Osaka. Het 20-jarige talent versloeg in de finale de even oude Daria Kasatkina uit Rusland: 6-3 en 6-2. Osaka, de nummer 44 van de wereld, bekroonde daarmee een geweldig optreden in de woestijn in de Verenigde Staten.

De Japanse was het toptoernooi begonnen met een zege op vijfvoudig grandslamwinnares Maria Sharapova. Osaka versloeg vervolgens met Agnieszka Radwanska en Karolina Pliskova nog twee speelsters van naam.

In de halve finale overklaste ze met Simona Halep de nummer één van de wereld (6-3 en 6-0). Osaka maakte het vervolgens af tegen Kasatkina en vierde haar eerste WTA-titel.