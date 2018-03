Federer kent beste seizoensstart ooit en bereikt finale Indian Wells

Federer verloor de eerste set, maar knokte zich terug en versloeg Coric met 5-7, 6-4 en 6-4. Na twee uur en 21 minuten besliste hij de partij.

De Zwitser bleef al voor de zeventiende keer op rij ongeslagen in 2018 en beleefde nooit zo'n goede start van het seizoen. Hij won dit jaar al de Australian Open en het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam.

In de eindstrijd neemt de 36-jarige Zwitser het op tegen Juan Martin Del Potro, die in de andere halve finale vrij snel klaar was met Milos Raonic. Het werd 6-2 en 6-3 voor de Argentijn.

Federer verdedigt zijn titel in Indian Wells en kan het toernooi voor de zesde keer in zijn carrière op zijn naam schrijven. Eerder triomfeerde hij ook in 2004, 2005, 2006 en 2012 op het Californische hardcourt.

Bijzonder lastig

Waar de twintigvoudig Grand Slam-winnaar in zijn vorige partijen in Indian Wells geen enkele set afstond, had hij het tegen Coric bijzonder lastig. In de eerste set ging het lange tijd gelijkop, totdat de Kroaat in de elfde game prompt brak en de set probleemloos uitserveerde.

Na een vroege break in het tweede bedrijf leek Coric op weg naar een stunt, maar Federer was op tijd bij de les en herstelde het evenwicht in de achtste game. Ook de volgende twee games trok hij naar zich toe, waardoor hij een beslissende set afdwong.

Daarin werkte Federer tot tweemaal toe een break achterstand weg tegen de nummer 49 van de wereld en sloeg hij in de tiende game genadeloos toe door vier punten op rij te pakken. Hij ontsnapte zo aan zijn eerste nederlaag van dit jaar.