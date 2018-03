Halep en Venus Williams lopen verrassend finale mis in Indian Wells

De 26-jarige Halep moest op het Amerikaanse hardcourt na iets meer dan een uur spelen buigen voor Naomi Osaka. De ongeplaatste Japanse gunde de mondiale nummer één maar drie games: 6-3 en 6-0.

Osaka (20) was in Californië eerder al verantwoordelijk voor de uitschakeling van Maria Sharapova, Agnieszka Radwanska en Karolina Pliskova. De nummer 44 van de WTA-ranglijst is de eerste ongeplaatste speelster die de finale in Indian Wells haalt sinds Kim Clijsters in 2005.

Haar laatste obstakel op weg naar naar haar eerste titel is haar leeftijdsgenote Daria Kasatkina. De 20-jarige Russin stuntte tegen Williams door met 4-6, 6-4, 7-5 te winnen. Ze benutte haar tweede matchpoint na bijna drie uur spelen.

Sloane Stephens, Caroline Wozniacki en Angelique Kerber moesten er eerder in het toernooi ook al aan geloven tegen de jonge Kasatkina, die terug te vinden is op de negentiende plek van de wereldranglijst.

Mannen

In de kwartfinales bij de mannen versloeg de 27-jarige Raonic, die door de nodige blessures is afgezakt naar de 38e plek op de wereldranglijst, de Amerikaanse thuisspeler Sam Querrey in drie sets: 7-5, 2-6, 6-3.

Raonic strijdt om een plek in de finale met Del Potro. De 29-jarige Argentijn bedwong Philipp Kohlschreiber in eveneens drie sets: 3-6, 6-3, 6-4. Hij werkte in de beslissende set vier breakpoints voor de Duitse veteraan weg en greep zelf in de vijfde game wel zijn kans.

Zowel de Argentijnse nummer acht van de wereld als Raonic wist al eens de finale te bereiken in Californië. Del Potro moest in 2013 buigen voor Rafael Nadal en zijn Canadese opponent moest de titel twee jaar geleden aan Novak Djokovic laten.

De andere finalist komt uit de partij tussen titelverdediger Roger Federer en de Kroaat Borna Coric. De 36-jarige Zwitser verzekerde zich met zijn halvefinaleplek al van een langer verblijf aan kop van de wereldranglijst.