Bertens en Hogenkamp ontbreken in Fed Cup-team tegen Australië

Oranje strijdt dan met de Australische ploeg om een plek in de Wereldgroep. Captain Paul Haarhuis riep wel Lesley Kerkhove, Michaëlla Krajicek en Demi Schuurs op voor de ontmoeting in Wollongong, vlakbij Sydney.

"Het is lastig voor de speelsters in die periode tijd vrij te maken voor de reis naar Australië", aldus Haarhuis. In april staan vooral Europese graveltoernooien op het programma van de WTA Tour. "We hopen nog een goede vierde speelster aan het team toe te voegen."

Krajicek kwam iets meer dan een jaar geleden voor het laatst in actie in de Fed Cup. Ze speelde twee enkelspelwedstrijden tegen Wit-Rusland in de kwartfinales van de Wereldgroep.

Het Fed Cup-duel in Australië wordt op een indoor hardcourtbaan gespeeld. Nederland moet de play-off spelen na de 3-1 nederlaag tegen de Verenigde Staten in de eerste ronde. Bertens ontbrak ook in die ontmoeting, Hogenkamp en Rus waren er wel bij.

Australië plaatste zich voor het beslissingsduel door een 3-1 overwinning op Oekraïne.

Stosur

Nederland en Australië troffen elkaar drie jaar geleden ook in de play-offs voor de Wereldgroep. Toen keerde Oranje door een 4-1 zege in Den Bosch na zeventien jaar terug op het hoogste niveau.

Australië is op papier een veel sterker team dan Nederland. Ashleigh Barty is op de zestiende plaats de hoogst genoteerde Australische op de wereldranglijst. Ook Daria Gavrilova (26), Samantha Stosur (44) en Ajla Tomljanovic (98) behoren tot de top honderd van de WTA-ranking.

Bij Nederland is Kerkhove op de 200e plaats van de wereldranglijst de hoogste genoteerde speelster. De selectie van Australië is nog niet bekend.