Federer klopt Chardy en komt Chung tegen in kwartfinales Indian Wells

De nummer één van de wereld had in beide sets aan een break genoeg om de partij te beslissen.

In de kwartfinales treft de 36-jarige Federer de Zuid-Koreaan Hyeon Chung, die afrekende met de Uruguayaan Pablo Cuevas. Die ontmoeting is een herhaling van de halve finale van de Australian Open in januari. Toen moest de Zuid-Koreaanse verrassing in de tweede set opgeven.

Titelverdediger Federer hoopt het toernooi voor de zesde keer te winnen. Om ook volgende week de nummer één van de wereld te zijn, moet hij minimaal de halve finales halen. Anders lost Rafael Nadal hem weer af aan kop.

Halep

Bij de vrouwen drong Simona Halep door tot de halve finales in Indian Wells. De als eerste geplaatste Roemeense versloeg de Kroatische Petra Martic in drie sets: 6-4, 6-7 (5), 6-3.

Halep, de huidige nummer één van de wereld, had bijna tweeënhalf uur nodig om de Kroatische nummer 51 te kloppen. In de eerste set had ze aan één break genoeg, in de tweede set wonnen beide speelsters een keer de servicebeurt van de opponente, maar sloeg Martic toe in de tiebreak. Halep had in de derde set zeven breakpoints en verzilverde er twee. Dat was voldoende voor de winst.

De Roemeense treft in de halve finales de Japanse Naomi Osaka, die zich in twee sets ontdeed van de Tsjechische Karolina Pliskova (6-2 en 6-3).