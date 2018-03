Federer heeft geen kind aan Krajinovic en staat in vierde ronde Indian Wells

Het was voor 36-jarige Federer al zijn veertiende zege op rij. De Zwitser won dit seizoen al de Australian Open en was vorige maand de sterkste bij het ABN Amro-toernooi in Rotterdam.

De Serviër Krajinovic, de mondiale nummer 28, had in de derde ronde van het sterk bezette toernooi in Californië weinig in te brengen. Hij kon al na krap een uur spelen zijn koffers pakken.

Titelverdediger Federer hoopt het toernooi voor de zesde keer te winnen. Hij strijdt met de Fransman Jeremy Chardy om een plek in de kwartfinales.

Om ook volgende week de nummer één van de wereld te zijn, moet Federer minimaal de halve finales halen. Anders lost Rafael Nadal hem weer af aan kop.

Rojer

Jean-Julien Rojer en zijn Roemeense partner Horia Tecau werden maandag in het dubbelspel wel uitgeschakeld.

Het als zesde geplaatste duo verloor in de tweede ronde van Feliciano Lopez en Marc Lopez. De Spanjaarden waren in twee sets te sterk: 6-4 en 7-6 (5).

Vorige week behaalden de 36-jarige Rojer en de 33-jarige Tecau nog hun eerste titel van dit jaar. Dat deed het gelouterde koppel in Dubai. Een jaar eerder waren ze ook al de sterkste bij dat toernooi.

Eerder dit seizoen haalden Rojer en Tecau de halve finales van de ATP-toernooien in Sydney en Rotterdam.