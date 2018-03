Djokovic: 'Voelde alsof ik mijn eerste wedstrijd ooit speelde'

"Het voelde alsof ik mijn eerste wedstrijd ooit op de ATP Tour speelde", verzuchtte de 30-jarige Djokovic, die met 6-7 (3), 6-4 en 1-6 verloor van de vijf jaar jongere Daniel, de nummer 109 van de wereld.

"Het was heel raar, ik verloor mijn ritme volledig tijdens de partij. Ik ben dankbaar dat ik zo snel na mijn operatie weer een wedstrijd kon spelen, maar ik voelde me totaal niet goed op de baan."

Djokovic onderging anderhalve maand geleden een kleine medische ingreep aan zijn rechterelleboog, omdat hij al twee jaar kampte met klachten aan het gewricht.

De Serviër brak door die blessure afgelopen zomer noodgedwongen zijn seizoen af na Wimbledon, waar hij in de kwartfinales opgaf. In januari keerde de twaalfvoudig Grand Slam-winnaar voor het eerst terug op de baan. In de achtste finales van de Australian Open werd de zesvoudig kampioen uitgeschakeld door de Zuid-Koreaan Hyeon Chung.

Gevecht

Door zijn nederlaag zondag in de tweede ronde van het prestigieuze toernooi van Indian Wells heeft Djokovic, die is afgezakt naar de dertiende plek op de wereldranglijst, nu voor het eerst sinds de zomer van 2012 twee ATP-wedstrijden op rij verloren.

"Aangezien ik de afgelopen negen maanden maar een paar duels heb gespeeld, ben ik op een bepaalde manier nog steeds met mezelf in gevecht of ik wel fit genoeg ben", aldus Djokovic.

"Hoewel ik geen pijn heb, denk ik natuurlijk nog steeds aan die elleboog, omdat die blessure twee jaar lang steeds aanwezig was."

"Maar uiteindelijk ben ik blij dat ik zo snel hersteld ben van mijn operatie. Ik had hier eigenlijk nog niet eens moeten staan, want ik ben pas zes weken geleden onder het mes gegaan. Het is mooi dat ik weer een wedstrijd kon tennissen."