Djokovic verliest bij rentree van Japanse qualifier, winst voor Federer

Djokovic had sinds zijn verlies in de achtste finales van de Australian Open niet meer gespeeld. De voormalig nummer één van de wereld liet zich daarna aan een elleboog opereren en stond een dikke maand aan de kant.

De huidige mondiale nummer dertien was als nummer tien van de plaatsingslijst vrijgeloot voor de eerste ronde van het prestigieuze toernooi in Californië.

In de tweede ronde trof hij met qualifier Daniel een taaie opponent. De nummer 109 van de wereld pakte de eerste set in een tiebreak, maar Djokovic knokte zich in de tweede set terug.

Die opleving bleek van korte duur, want in het derde bedrijf ging het na een vroege break van de Japanner hard, waardoor Djokovic na 2,5 uur spelen het hoofd moest buigen.

Djokovic was niet de enige topper die zondag werd uitgechakeld. Ook voor Alexander Zverev, nummer vier van de plaatsingslijst, viel het doek. De 19-jarige Duitser verloor in drie sets van de Portugees Joao Sousa: 5-7, 7-5 en 4-6.

Federer

Ook Federer was vrijgeloot voor de eerste ronde. In de tweede ronde was hij verdeeld over twee dagen in twee sets (6-3 en 7-6 (6)) te sterk voor de Argentijn Federico Delbonis, die 67e staat op de wereldranglijst. De partij was zaterdag bij 2-2 in de tweede set gestaakt vanwege regen en werd een dag later afgemaakt.

Indian Wells is het eerste toernooi van Federer nadat hij vorige maand op het ABN Amro-toernooi in Rotterdam de titel pakte én Rafael Nadal afloste als nummer één van de wereld.

Het was voor Federer even wennen dat hij in Indian Wells zijn partij niet op één dag kon uitspelen. "Het was lang geleden dat ik een afgebroken partij een dag later moest afmaken", zei Federer na afloop. "De bal is op deze baan in de avond veel trager dan overdag, dus het vervolg was heel anders spelen en nog best lastig."

In de derde ronde treft Federer de Serviër Filip Krajinovic. De partij tegen de nummer 28 van de wereld wordt maandag gespeeld.

Marin Cilic, als tweede geplaatst in Indian Wells, bereikte de derde ronde door een overwinning op de Hongaar Marton Fucsovics. Het werd 7-5 en 6-3 voor de Kroaat.