Bertens verliest nipt van teruggekeerde Serena Williams in Indian Wells

De 36-jarige Williams speelde haar tweede wedstrijd in het WTA-circuit na een afwezigheid van ruim een jaar omdat ze moeder werd. Bertens is de nummer 29 van de wereld, Williams heeft door haar lange afwezigheid geen ranking meer.

Bertens gaf zich niet gewonnen toen Williams in de tweede set voor de winst serveerde op 5-4. Ze pakte de break maar leverde vervolgens, met onder meer twee dubbele fouten, haar service opnieuw in. "Ik heb helaas mijn kansen niet gepakt", twitterde ze. "Terug naar de trainingsbaan."

Sinds de Australian Open - waar ze de derde ronde haalde - is Bertens niet in grote vorm. Ze moest ziek opgeven in Sint-Petersburg en verloor al in de eerste ronde in Dubai. In Indian Wells had ze een bye voor de eerste ronde, waardoor het toernooi voor de pupil van Raemon Sluiter begon met een wedstrijd tegen Williams.

Lange weg

Willams zei na afloop dat de tien jaar jongere Bertens sterk was begonnen. ''Maar je moet door blijven zetten."

De Amerikaanse voormalig nummer één van de wereld zat nog niet op haar topniveau, vertelde ze. "Het gaat de goede kant op, maar ik heb nog een lange weg te gaan. Ik voelde me al een stuk beter dan in de eerste ronde, maar ben nog steeds wat onrustig."

"Ik maakte fouten die ik normaal gesproken niet maak. Ik zie dit toernooi als een oefenserie. Het is voor het eerst dat ik met de baby moet reizen, dat is nieuw voor me."

Het was de derde keer dat Bertens en Williams tegenover elkaar stonden en nog nooit wist de Westlandse een set te pakken. De laatste ontmoeting was in juni 2016 in de halve finale van Roland Garros. Ook op de US Open van 2015 kon Bertens niet stunten.

Record

In de eerste ronde was Williams vrijdag te sterk voor Zarina Diyas uit Kazachstan. De Amerikaanse vierde haar rentree op de WTA-tour met een 7-5 en 6-3 zege.

Williams won tot dusver 23 keer een Grand Slam-toernooi en richt zich dit seizoen op het evenaren en wellicht verbeteren van het record van Margaret Court, die tijdens haar loopbaan 24 Grand Slam-titels in de wacht sleepte.

In december maakte Williams al officieus haar rentree bij een demonstratietoernooi in Abu Dhabi, waar ze verloor van Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko en aanvoelde dat ze nog niet klaar was om haar titel te verdedigen op de Australian Open.

Vorige maand speelde de Amerikaanse mee in het dubbelspel tijdens de Fed Cup-ontmoeting met Nederland en maandag speelde ze in New York het demonstratietoernooi Tie Break Tens in aanloop naar haar terugkeer op de WTA Tour.