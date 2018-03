Sharapova neemt na vier jaar afscheid van Nederlandse coach Groeneveld

Dat maakte de Russin daags na haar uitschakeling in de eerste ronde in Indian Wells bekend. Groeneveld was vier jaar lang de coach van Sharapova.

"Na vier succesvolle jaren vol uitdagingen wil ik Sven bedanken voor zijn ongelooflijke loyaliteit, zijn harde werken en vooral de vriendschap die we hebben opgebouwd en verder gaat dan onze professionele band", schrijft Sharapova op haar website.

"Hoewel we in overleg hebben besloten uit elkaar te gaan, ben ik ongelooflijk blij dat ik de afgelopen jaren met hem als leider van mijn team heb kunnen werken."

Respect

Groeneveld is trots dat hij de Russin mocht coachen. "Zij is een van de hardst werkende en meest professionele spelers waarmee ik ooit gewerkt heb. Zij komt met haar wilskracht altijd weer bovendrijven en ik heb diep respect voor haar, zowel voor de speler als persoon."

De Nederlander werd in het najaar van 2013 de coach van de vijfvoudig Grand Slam-winnares, die op dat moment de nummer vier van de wereld was. Sharapova was in totaal 21 weken aanvoerder van de WTA-ranglijst.

Tijdens hun samenwerking stond Sharapova vijftien maanden aan de kant vanwege een dopingschorsing. Ze testte bij de Australian Open van 2016 positief op het verboden meldonium, een medicijn dat gebruikt wordt bij hartklachten. Sinds haar rentree won ze alleen het toernooi in het Chinese Tianjin.

In het verleden werkte Groenveld ook al met andere grote namen als Caroline Wozniacki, Ana Ivanovic, Monica Seles, Arantxa Sanchez Vicario, Mary Pierce, Tommy Haas, Michael Stich en Greg Rusedski.