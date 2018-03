Serena Williams wint bij rentree op WTA Tour en stuit nu op Bertens

De 36-jarige Williams, die ruim een jaar afwezig was omdat ze moeder werd, versloeg Dias in twee sets. De voormalig nummer één van de wereld was in 7-5 en 6-3 te sterk voor de mondiale nummer 53.

"Mijn lichaam voelt nog wat stroef. Het ging niet eenvoudig, maar dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Het is ongelooflijk mooi dat ik hier weer sta, een jaar en een kind later. Ik kijk er erg naar uit mijn dochter straks weer te zien", zei ze.

In Indian Wells speelde Williams haar eerste WTA-partij sinds ze in januari 2017 de Australian Open op haar naam schreef. In het najaar beviel ze van dochter Alexis Olympia.

Williams neemt het in de tweede ronde van het toernooi in Indian Wells dus op tegen Bertens. De Nederlandse, als 29e geplaatst, had in de eerste ronde net als alle dertig geplaatsten een bye.

Mocht de Amerikaanse winnen van Bertens, dan treft ze mogelijk haar zus Venus in de derde ronde. Serena Williams won het toernooi van Indian Wells in 1999 en 2001.

Record

Williams won tot dusver 23 keer een Grand Slam-toernooi en richt zich dit seizoen op het evenaren en wellicht verbeteren van het record van Margaret Court, die tijdens haar loopbaan 24 Grand Slam-titels in de wacht sleepte.

In december maakte Williams al officieus haar rentree bij een demonstratietoernooi in Abu Dhabi, waar ze verloor van Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko en aanvoelde dat ze nog niet klaar was om haar titel te verdedigen op de Australian Open.

Vorige maand speelde de Amerikaanse mee in het dubbelspel tijdens de Fed Cup-ontmoeting met Nederland en maandag speelde ze in New York het demonstratietoernooi Tie Break Tens in aanloop naar haar terugkeer op de WTA Tour.

Vorige week werd Williams verrassend onderscheiden met een Laureus Award voor beste sportvrouw van het jaar. Hoewel ze dus amper in actie kwam, won ze de prestigieuze prijs na 2003, 2010 en 2016 voor de vierde keer.