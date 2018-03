Moederschap motiveert Serena Williams richting rentree op WTA-tour

Williams, 23-voudig Grand Slam-winnares, richt zich dit seizoen op het evenaren en wellicht verbeteren van het record van Margaret Court (24 Grand Slam-titels) en haar in september geboren dochtertje is een nieuwe motivatie.

"Ik wil dolgraag dat zij bij me in de buurt is en voor haar wil ik het geweldig doen", aldus de 36-jarige Williams, die donderdag in Indian Wells Zarina Diyas uit Kazachstan treft, tegen de BBC.

"Ik heb geen duidelijke verwachting voor mijn rentree, want ik weet niet goed waar ik sta. Maar het is wel het juiste moment om terug te keren, zeker als ik deze zomer goed wil spelen in de Grand Slams.

Williams speelde vorige maand al mee in het dubbelspel tijdens de Fed Cup-ontmoeting met Nederland. Maandag was ze actief in New York de demonstratietoernooi Tie Break Tens.

Bertens

Mocht Williams in Indian Wells de openingsronde overleven, dan wacht haar een partij tegen Kiki Bertens. De Nederlandse heeft in de eerste ronde een bye en stroomt dus pas in de tweede ronde in.

Williams, voormalig nummer één van de wereld, speelt haar eerste WTA-partij sinds ze in januari 2017 de Australian Open op haar naam schreef.

In het najaar beviel de Amerikaanse van dochter Alexis Olympia. Ze zou wellicht dit jaar al terugkeren bij de Australian Open, maar dat toernooi kwam toch te vroeg.

Exact een week geleden werd Williams verrassend onderscheiden met een Laureus Award voor beste sportvrouw van het jaar. Hoewel ze dus amper in actie kwam, won ze de prestigieuze prijs na 2003, 2010 en 2016 voor de vierde keer.