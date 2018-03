Revaliderende Murray op koers voor rentree bij start grasseizoen

Murray onderging begin januari een operatie aan zijn heup. Hij kwam vorig jaar op Wimbledon voor het laatst in actie tijdens een officieel toernooi.

"Ik ga niets overhaasten", aldus de 30-jarige Murray, voormalig nummer één van de wereld, tegen de BBC.

De tweevoudig Wimbledonkampioen werkt momenteel in de sportschool aan zijn herstel en wil over uiterlijk vier weken weer de tennisbaan op voor trainingen. "Ik neem mijn tijd om ervoor te zorgen dat de revalidatie goed verloopt."

De eerste grastoernooien staan begin juni op het programma. Wimbledon, het Grand Slam-toernooi op gras dat Murray won in 2013 en 2016, begint op 2 juli.

Nummer één

Murray heeft last van zijn heup sinds zijn nederlaag tegen Stan Wawrinka in de halve finale van Ronald Garros van vorig jaar. Op dat moment was hij al ruim een halfjaar de nummer één van de wereld.

De Schot, inmiddels afgezakt naar de 21e plaats van de wereldranglijst, meldde zich vorige week al af voor de Australian Open, die volgende week maandag van start gaat.

Naast zijn twee Wimbledon-titels was Murray in 2012 ook de beste op de US Open. Op de Australian Open verloor hij elk van zijn vijf finales en in de eindstrijd van Roland Garros stapte hij twee jaar geleden eveneens als verliezer van de baan.