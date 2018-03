Arantxa Rus dicht bij stunt tegen Stephens in Acapulco

De 27-jarige Westlandse leek op weg om de als eerste geplaatste Amerikaanse uit te gaan schakelen, maar moest na een verloren tiebreak in de tweede set alsnog buigen: 5-7, 7-6 (6) en 6-0.

Stephens won vorig jaar de US Open, maar was sindsdien een schim van zichzelf. Op het hardcourt in Mexico won de nummer dertien van de wereld voor het eerst sinds het grandslamtoernooi weer een wedstrijd.

In de tweede ronde tegen de Nederlandse nummer 123 van de wereldranglijst leek ze op weg naar opnieuw een nederlaag, maar Stephens werkte in de tiebreak van de tweede set een matchpoint weg en sloeg vervolgens toe. In de derde set was de tegenstand van Rus gebroken.