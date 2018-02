Arantxa Rus naar tweede ronde Acapulco

De 18-jarige Amerikaanse, die met een wildcard was toegelaten tot het hoofdtoernooi, trok de eerste set naar zich toe. Rus nam daarna echter het initiatief over en stond nog maar één game af: 4-6, 6-1 en 6-0.

De Nederlandse tennisster, nummer 123 van de wereld, had zich via de kwalificaties naar het hoofdtoernooi in Acapulco geslagen. Rus mag het nu in de tweede ronde opnemen tegen Sloane Stephens, de winnares van de laatste US Open. De 24-jarige Amerikaanse is als eerste geplaatst in Mexico.

Stephens worstelt sinds haar zegereeks in New York met haar vorm. Ze verloor acht partijen op rij en wist dinsdag pas haar eerste zege te boeken sinds de gewonnen finale van de US Open, begin september tegen landgenote Madison Keys. Stephens versloeg de Française Pauline Parmentier met 6-4 en 6-0.