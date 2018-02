Herstelde Nadal klaar voor rentree in Acapulco na beenblessure

"Ik voel me weer de oude, heb een paar weken rust genomen en daarna hard gewerkt aan het herstel", laat Nadal weten.

"Blessures horen erbij, ze vormen een deel van mijn carrière. Het is zwaar, vooral als je goed speelt. Maar het is niet anders en ik ben blij dat ik nu weer terug ben."

De zestienvoudig Grand Slam-winnaar moest in januari in de kwartfinales van de Australian Open opgeven in zijn halvefinalepartij tegen de Kroaat Marin Cilic. Hij nam vervolgens ruim de tijd om te herstellen.

Nummer één-positie

Nadal raakte daardoor de nummer één-positie op de wereldranglijst kwijt aan Roger Federer, die de Australian Open op zijn naam schreef en onlangs ook de sterkste was op het ABN Amro-toernooi.

Nadal is als eerste geplaatst in Acapulco en stuit in de eerste ronde van het prestigieuze hardcourttoernooi op zijn landgenoot Feliciano Lopez.

Vorig jaar verloor de 31-jarige gravelspecialist van Mallorca verrassend de finale van de Amerikaan Sam Querrey.