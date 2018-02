Goffin herstelt goed van oogblessure die hij in Rotterdam opliep

De mondiale nummer zeven gaf zaterdag in de halve finales van het toernooi tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov op, nadat er een bal via zijn racket in zijn oog was beland. Hij had toen net de eerste set met 6-3 verloren.

Goffin, die vorig jaar nog de finale in Rotterdam haalde, zag in dat doorspelen geen zin had en gaf er meteen de brui aan.

Maandag meldde hij via Instagram dat het beter met hem gaat. "Hallo allemaal, bedankt voor al jullie leuke berichtjes. Mijn oog herstelt goed en de dokters zijn heel positief met het oog op een snelle comeback."

Goffin moet wel het toernooi van Marseille aan zich voorbij laten gaan. Dat toernooi is maandag begonnen. "Ik ben heel teleurgesteld dat ik niet kan spelen in Marseille, maar ik hoop jullie snel terug te zien op de baan."

Het toernooi in Rotterdam werd zondag gewonnen door Roger Federer.

