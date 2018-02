Federer checkt maandag of hij echt bovenaan wereldranglijst staat

De 36-jarige Federer verzekerde zich vrijdag van zijn nieuwe positie op de ATP-ranking door in de kwartfinales Robin Haase te verslaan. De Zwitser denderde vervolgens door naar de eindzege, door zondag in de finale in Ahoy Grigor Dimitrov te verslaan (6-2 en 6-2).

"Het is een bijzonder moment dat ik weer bovenaan sta. Het maakt me erg blij. Ik ga zeker kijken of alles klopt, of de computer geen fout heeft gemaakt", merkte een jolige Federer op de persconferentie op.

Het is voor eerst sinds 4 november 2012 dat Federer de ranking weer eens aanvoert. Hij vestigt daarmee een nieuw record. Tot nu toe was André Agassi de man met de langste tussenpoos als nummer één van de wereld. Die mocht zich op 5 juli 1999 na drie jaar en 144 dagen weer ranglijstaanvoerder noemen.

Het verbaasde de Zwitser hoe weinig moeite hij had met Dimitrov, die naar later bleek ziek was geworden. "Ik had niet op dit resultaat gerekend, want Grigor is een goede speler en een goede atleet. Maar ik zag dat hij moeite had en ben gewoon doorgegaan met het spel dat ik wilde spelen."

Volle stadions

Voor Federer was het al zijn 97e toernooizege uit zijn rijke loopbaan. Dat verveelt echter nooit, zo erkende hij. "Ik heb nog heel veel passie voor het spelletje. Het blijft leuk om voor volle stadions te mogen spelen."

Federer sprak zelfs van een "droomweek". "Rotterdam is echt een van de grote 'stops' van de Tour. Ik geniet van het stadion, het geweldige publiek, het is een droomweek voor ons spelers. Ik zal deze week nooit vergeten."

Toch weet hij niet of hij volgend jaar zijn titel komt verdedigen. "Ik hoop niet dat dit mijn laatste optreden hier was, maar je weet het nooit", zo liet hij een terugkeer naar Rotterdam in het midden.

Het is nog niet bekend welke en hoeveel toernooien de twintigvoudig Grand Slam-winnaar de komende maanden speelt. Federer speelt met de gedachte om het gravelseizoen opnieuw of voor een groot deel te laten lopen. "Ik kijk na het toernooi in Miami wat ik doe."