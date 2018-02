Federer walst over Dimitrov heen en pakt derde titel op ABN Amro-toernooi

Federer had onder toeziend oog van koning Willem-Alexander en koningin Maxima slechts 56 minuten nodig om met 6-2 en 6-2 aan het langste eind te trekken in het uitverkochte Ahoy.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar ging er eerder in 2005 en 2012 met de hoofdprijs vandoor op het inmiddels prestigieuze ATP 500-evenement.

Federer deed op basis van een wildcard mee omdat hij aanvankelijk niet van plan was om acte de présence te geven, maar hij besloot op het allerlaatste moment anders omdat hij de nieuwe nummer één op de wereldranglijst kon worden.

Haase

In de kwartfinales slaagde Federer in die opzet door in drie sets af te rekenen met de Nederlander Robin Haase (4-6, 6-1 en 6-1).

Hij had opvallend genoeg een stuk minder moeite met Dimitrov. Alleen in de openingsfase van de eerste set ondervond hij serieuze tegenstand van de mondiale nummer vijf.

In de vijfde game brak Federer voor het eerst de opslag van Dimitrov en stoomde vervolgens eenvoudig door naar de winst van het eerste bedrijf: 6-2.

Federer snoepte ook in de tweede set de eerste opslaggame van Dimitrov af en stelde niet veel later bij 5-2 op zijn eerste matchpoint zijn 97e titel overall veilig.