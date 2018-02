Federer naar finale ABN Amro-toernooi, Goffin geeft op na bal in oog

Federer was in bijna anderhalf uur en twee sets te sterk voor Andreas Seppi: 6-3 en 7-6 (3). Hij nam in de eerste set al snel een break voorsprong, maar Seppi herstelde het evenwicht direct. Een tweede break kwam de Italiaan niet meer te boven.

In het tweede bedrijf ging het gelijkop, waardoor er een tiebreak aan te pas moest komen. Daarin gunde Federer de nummer 81 van de wereld drie punten.

Als Federer de titel pakt, sluit hij de week in stijl af. De 36-jarige Zwitser heroverde vrijdag met het bereiken van de halve finales in Ahoy (door een zege op Robin Haase) de eerste positie op de wereldranglijst. Vanaf maandag mag hij zich na vijfenhalf jaar weer de nummer één van de wereld.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar kan het ABN Amro-toernooi voor de derde keer in zijn carrière op zijn naam schrijven. Hij veroverde de titel eerder in 2005 en 2012.

Goffin

Federer neemt het in de finale op tegen Grigor Dimitrov, die Goffin in de andere halve eindstrijd zag opgeven. Op het moment dat de Belg opgaf, had Dimitrov net de eerste set met 6-3 gewonnen.

In de tweede game van de tweede set ging het mis voor Goffin. Hij kreeg een passeerslag van Dimitrov op zijn racket, waarna de bal in zijn oog kwam. De 27-jarige Goffin, die zevende staat op de wereldranglijst, liet zich verzorgen op de baan, waarna duidelijk werd dat hij niet verder kon.

Vorig jaar haalde Goffin wel de finale van het ABN Amro-toernooi en die verloor hij van Jo-Wilfried Tsonga. Voor de 26-jarige Dimitrov wordt het zijn eerste finale in Rotterdam.

Dimitrov, de nummer vijf van de wereld, had aan een break genoeg om de eerste set te winnen tegen Goffin. Bij 5-3 en 40-0 serveerde Dimitrov voor de set, maar liet hij liefst drie setpunten op rij liggen.

Met hangen en wurgen pakte Dimitrov uiteindelijk toch de set na verscheidene breakpoints voor Goffin. Een game later was de wedstrijd ineens voorbij door de oogblessure van de Belg.