Tennisbond ATP spreekt Amerikaan Harrison vrij van discriminatie

Harrison zou Young racistisch hebben bejegend tijdens zijn gewonnen partij in de eerste ronde van ATP-toernooi van New York, maar de ATP zegt dat het na onderzoek geen bewijs kan vinden voor de beschuldigingen van Young.

"Ik ben geschokt en teleurgesteld, Ryan Harrison, om te horen hoe je werkelijk over mij denkt als zwarte tennisser. Ik dacht dat tennis een nette sport was", schreef Young na zijn nederlaag op Twitter. Hij ging verder niet in op wat Harrison daadwerkelijk had gezegd.

Harrison zelf noemde de beschuldiging "absoluut onwaar". "Ik ben erg teleurgesteld dat iemand zoiets zegt in reactie op een verloren tennispartij. De video- en audiobeelden zullen mij vrijspreken", zei hij.

De ATP stelde in een verklaring dat het audiomateriaal "helaas niets op heeft gepikt van de woordenwisselingen tussen de spelers".

Harrison, de nummer 44 van de wereldranglijst, ging in de tweede ronde in New York onderuit tegen de Kroaat Ivo Karlovic (6-4 en 6-4). Young staat op de 65e plek van de mondiale rangschikking.