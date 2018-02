Federer herovert na vijfenhalf jaar nummer één-positie door zege op Haase

De overwinning op de Nederlander (4-6, 6-1 en 6-1) levert Federer voldoende punten op om Rafael Nadal af te lossen als mondiale nummer één. De nieuwe ranking verschijnt maandag.

De laatste keer dat Federer bovenaan stond was op 4 november 2012 en dat is maandag vijf jaar en 107 dagen geleden. Het record was in handen van Andre Agassi, die zich op 5 juli 1999 na drie jaar en 144 dagen weer nummer één van de wereld mocht noemen.

Federer lost de Amerikaan maandag met 36 jaar en 195 dagen ook af als oudste nummer één in het professionele tijdperk. Agassi was 33 jaar en 131 dagen oud toen hij voor het laatst de wereldranglijst aanvoerde.

Records

Federer heeft al veschillende records in handen als het gaat om de nummer één-positie. Tussen 2 februari 2004 en 17 augustus 2008 stond hij 237 opeenvolgende weken bovenaan en dat is veel meer dan de Amerikaan Jimmy Connors, de nummer twee op de lijst die in de jaren zeventig 160 weken achtereen bovenaan stond.

Ook het record van totaal aantal weken op nummer één (302) is een record van Federer, die zijn reeks nu dus verder kan uitbreiden. Nummer twee op deze lijst is de Amerikaan Pete Sampras met 286 weken.

In zijn partij tegen Haase, die nog nooit de halve finales van het ABN Amro-toernooi haalde, kende Federer een moeizame start. Hij moest de eerste set zelfs aan de Nederlander laten, maar daarna raakte de twintigvoudig Grand Slam-winnaar op stoom en kwam Haase er niet meer aan te pas.

Voor een plek in de eindstrijd van het toernooi in Ahoy treft Federer de Italiaan Andreas Seppi, die mede-qualifier Daniil Medvedev versloeg. De andere halve finale gaat tussen Grigor Dimitrov en David Goffin.