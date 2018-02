Federer kan oudste nummer één worden na langste tussenpauze ooit

Als Federer vrijdag in de kwartfinales van het ABN Amro-toernooi Robin Haase verslaat heeft hij voldoende punten om Rafael Nadal op de nieuwe ATP-ranking, die maandag verschijnt, af te lossen mondiale nummer één.

De laatste keer dat Federer bovenaan stond was op 4 november 2012 en dat is maandag vijf jaar en 107 dagen geleden. Het record is nu nog in handen van André Agassi, die zich op 5 juli 1999 na drie jaar en 144 dagen weer nummer één van de wereld mocht noemen.

Agassi heeft ook het record van oudste nummer één van de wereld in het professionele tijdperk in handen. Toen de Amerikaan voor het laatst de wereldranglijst aanvoerde was hij 33 jaar en 131 dagen oud. Federer kan daar ruim overheen gaan. Als maandag de nieuwe ranking uitkomt, is de twintigvoudig Grand Slam-winnaar 36 jaar en 195 dagen.

Sampras

Overigens heeft Federer al diverse records achter zijn naam staan als het gaat om de nummer één-positie. Tussen 2 februari 2004 en 17 augustus 2008 stond hij 237 opeenvolgende weken bovenaan en dat is veel meer dan de Amerikaan Jimmy Connors, de nummer twee op de lijst die in de jaren zeventig 160 weken achtereen bovenaan stond.

Ook het record van totaal aantal weken op nummer één (302) is een record van Federer. Nummer twee op deze lijst de Amerikaan Pete Sampras met 286 weken. Als Federer maandag weer nummer één wordt kan hij zijn record verder uitbreiden.

De kwartfinale tussen Federer en Haase begint vrijdagavond om 19.30 uur in Ahoy. Overigens kan Haase ook een mijlpaal bereiken, want hij haalde nog nooit de halve finale op het ABN Amro-toernooi.

Haase

Federer was donderdag na zijn zege op Philip Kohlschreiber al bezig met de partij tegen Haase. "Deze kans motiveert me enorm", aldus de Zwitser op de site van het ABN Amro-toernooi. "Hier moet je met heel je hart inzitten, anders moet je er niet aan beginnen."

Haase, de hoogst geplaatste Nederlander op de wereldranglijst, is bepaald geen onbekende voor de 36-jarige Zwitser, die de twee eerdere officiële partijen won. "Ik heb veel met Robin in Dubai getraind en ook tijdens de toernooien op de Tour trainen we regelmatig samen. Robin en ik hebben dus geen geheimen voor elkaar."

Federer is niet bang dat het publiek massaal de kant van thuisspeler Haase kiest. "Het is natuurlijk heel bijzonder om dit belangrijke duel in Rotterdam tegen een Nederlander te spelen. Het publiek mag zijn voorkeur uitspreken."