Haase verslaat Griekspoor en treft Federer in kwartfinales ABN Amro-toernooi

Voor Haase was de eenvoudige zege op Griekspoor zijn tweede overwinning op een landgenoot dit toernooi. In de eerste ronde was de huidige nummer 42 van de wereld al te sterk voor Thiemo de Bakker.

Haase, die vorig jaar nog strandde in de tweede ronde, evenaarde tegen Griekspoor zijn beste prestatie ooit in Rotterdam. In 2008 bereikte hij eveneens de kwartfinales, wat toen ook het eindstation was.

Griekspoor, de nummer 259 van de wereld, had dinsdag in de eerste ronde nog voor een enorme stunt gezorgd door drievoudig Grand Slam-winnaar Stan Wawrinka naar huis te sturen. Voor de geboren Haarlemmer was dat pas zijn eerste zege op ATP-niveau.

Valse start

Haase begon dan ook als favoriet aan de ontmoeting met Griekspoor, maar kende een valse start door direct zijn eerste servicegame te verliezen. De 30-jarige Hagenaar herstelde zich echter razendsnel door de stand met een break gelijk te trekken.

Griekspoor, die tegen Wawrinka nog leunde op een sterke service, presteerde tegen Haase een stuk minder constant en verloor de eerste set door een tweede break met 4-6.

Haase ging in het tweede bedrijf verder waar hij gebleven was door direct de eerste servicegame van Griekspoor te winnen. Daarmee was het verzet van de 21-jarige Nederlander definitief gebroken. Griekspoor bood nog amper tegenstand en pakte geen enkele game meer, waardoor Haase zich na een uur en zes minuten kwartfinalist mocht noemen.

Federer

Voor een plek in de halve finales speelt Haase vrijdag rond 19.30 uur tegen Federer. De Zwitser was eerder op donderdag met moeite te sterk voor Philipp Kohlschreiber: 7-6 (6) en 7-5.

De in Rotterdam als eerste geplaatste Federer moet in Ahoy de laatste vier moet bereiken om de nieuwe aanvoerder van de wereldranglijst te worden. De Spanjaard Rafael Nadal mag zich op dit moment nog de nummer één van de wereld noemen.

Als 36-jarige Zwitser in de kwartfinale Haase verslaat, bekleedt hij voor het eerst sinds 29 oktober 2012 weer de hoogste positie op de ATP-ranking en is de twintigvoudig Grand Slam-winnaar de oudste nummer één van de wereld ooit.

Federer schreef het ABN Amro-toernooi in 2005 en 2012 al eens op zijn naam en doet dit jaar in Ahoy mee op basis van een wildcard.

Moeizaam

Federer had woensdag in zijn eerste partij slechts 49 minuten nodig om af te rekenen met de Belg Ruben Bemelmans, maar tegen Kohlschreiber ging het de Zwitser een stuk minder eenvoudig af.

Kohlschreiber, de huidige nummer 36 van de wereld, dwong in de eerste set een tiebreak af en kreeg daarin zelfs twee setpoints, maar Federer hield knap stand en besliste het eerste bedrijf alsnog in zijn eigen voordeel.

In de tweede set veranderde er vrijwel niks aan het spelbeeld. De 34-jarige Kohlschreiber bleef eenvoudig overeind in de rally's en dus stevenden beide mannen opnieuw af op een tiebreak, maar door een dure dubbele fout van Kohlschreiber op 5-5 brak Federer zijn Duitse opponent en trok hij de partij naar zich toe.

Dimitrov

Eerder op donderdag voegde Grigor Dimitrov zich al bij de laatste acht in Ahoy. De Bulgaar rekende in de tweede ronde af met Filip Krajinovic: 7-6 en 7-5.

Door de zege bleef de 26-jarige Dimitrov nog zonder setverlies in Rotterdam. De nummer vijf van de wereld rekende woensdag in de eerste ronde al in twee sets af met de Japanner Yuichi Sugita.

Net als tegen Sugita had Dimitrov ook een redelijk zware kluif aan Krajinovic, de nummer 38 van de wereld. De 25-jarige Serviër verweerde zich kranig en sleepte er in de eerste set een tiebreak uit, al trok hij daarin wel aan het kortste eind.

Dimitrov had in het tweede bedrijf aan één break genoeg om de partij naar zich toe te trekken. Hij won de servicegame van Krajinovic op 5-5 en serveerde vervolgens eenvoudig de wedstrijd uit.

Dimitrov, die in november vorig jaar als debutant de ATP World Tour Finals in Londen won, speelt in de kwartfinales tegen Andrey Rublev. De 20-jarige Rus rekende eerder op donderdag af met de Bosniër Damir Dzumhur: 6-4 en 7-6 (4).