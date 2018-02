Federer verwacht dat partij tegen Kohlschreiber nog eenvoudiger wordt

In de tweede ronde neemt Federer het donderdagavond op tegen Kohlschreiber. "Ik ken hem erg goed", vertelde hij aan Ziggo Sport na afloop van zijn partij tegen Bemelmans. "Dus die wedstrijd wordt makkelijker voor mij."

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar speelde in zijn carrière al dertien keer tegen Kohlschreiber. De 34-jarige Duitser, die op de wereldranglijst de 36e positie inneemt, verloor al die ontmoetingen.

Federer begon woensdagavond overtuigend aan het ABN Amro-toernooi. Binnen vijftig minuten rekende hij af met Bemelmans, die hij slechts drie games gunde.

Tricky

"Het ging uitstekend. Ik ben erg blij", aldus de 36-jarige Federer, die nooit eerder tegen de Belg speelde. "Het is altijd tricky tegen zulke spelers."

Hij kende in de eerste vier games van zijn openingspartij geen genade met Bemelmans en gunde de mondiale nummer 116 slechts drie games. "Dat doe ik niet meer in de eerste ronde. Ik deed dat toen ik jonger was, maar daar heb ik van geleerd."

"In het begin van een partij tegen een onbekende speler is het cruciaal om hem direct druk op te leggen", vervolgde de huidige nummer twee van de wereld. "Het was een erg goede wedstrijd. Ik begon beide sets goed en daarna heb ik de focus op mijn eigen service gehouden."

Koppositie

Als Federer ook Kohlschreiber verslaat, heeft hij nog één overwinning nodig om de eerste plek op de wereldranglijst te heroveren. Hij moet op het ABN Amro-toernooi de halve finales bereiken om Rafael Nadal van de koppositie te verdringen.

Daarmee zal de routinier voor het eerst sinds 29 oktober 2012 weer de hoogste positie op de ATP-ranking bekleden en de oudste nummer één van de wereld worden. Bij winst in de tweede ronde treft hij de winnaar van het Nederlandse onderonsje tussen Robin Haase en Tallon Griekspoor.