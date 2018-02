Federer begint ABN Amro-toernooi met overtuigende zege op Bemelmans

Federer, die op het laatste moment zijn deelname toezegde aan het ABN Amro-toernooi en op basis van een wildcard meedoet, rekende in twee sets en 49 minuten af met Bemelmans: 6-1, 6-2.

In zijn volgende partij stuit de twintigvoudig Grand Slam-winnaar donderdag op Philipp Kohlschreiber. De Duitse routinier zette dinsdag in de eerste ronde de Rus Karen Khachanov opzij.

Federer is nu nog twee zeges verwijderd van de eerste plaats op de wereldranglijst. Als hij de halve finales bereikt in Ahoy, neemt hij de koppositie over van Rafael Nadal.

Daarmee zal hij voor het eerst sinds 29 oktober 2012 weer de hoogste positie op de ATP-ranking bekleden en de oudste nummer één van de wereld worden. Als hij in de tweede ronde Kohlschreiber verslaat, treft hij in de kwartfinales de winnaar van het Nederlandse onderonsje tussen Robin Haase en Tallon Griekspoor.

Drie punten

Federer speelde woensdag zijn eerste partij sinds hij eind januari voor de zesde keer de Australian Open won. De huidige nummer twee van de wereld kwam tegen Bemelmans in een mum van tijd met 4-0 voor en gunde de qualifier in die vier games slechts drie punten.

De 30-jarige Belg, die in het kwalificatietoernooi onder anderen de Nederlander Tim van Rijthoven klopte, kon daarna iets meer weerstand bieden en pakte ook zijn eerste game van de partij. Federer raakte niet onder de indruk en won de eerste set binnen 22 minuten.

Ook in het tweede bedrijf had Bemelmans geen schijn van kans. Federer, die het ABN Amro-toernooi in 2005 en 2012 op zijn naam schreef, kwam meteen een break voor en gaf die niet meer uit handen.

Bemelmans behield vervolgens wel tweemaal zijn servicegames, maar na een tweede break in de zesde game was het verzet van de mondiale nummer 116 definitief gebroken. Op zijn eerste matchpoint maakte Federer het karwei af.

Zverev

Voor Alexander Zverev viel het doek in Rotterdam. De 20-jarige Duitser, die op de wereldranglijst de vierde plek bezet, liet zich in de tweede ronde verrassen door de Italiaan Andreas Seppi: 4-6, 3-6.

Zverev is de vierde geplaatste speler op het ABN Amro-toernooi die wordt uitgeschakeld. Eerder zorgde Tallon Griekspoor voor een stunt tegen Stan Wawrinka, ging Lucas Pouille onderuit tegen Andrey Rublev en verloor Gilles Muller van Daniil Medvedev.