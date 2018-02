Haase klopt De Bakker en staat in tweede ronde ABN Amro-toernooi

In de tweede ronde treft Haase opnieuw een landgenoot. Daarin is Tallon Griekspoor namelijk zijn opponent. Die wist dinsdag verrassend te winnen van Stan Wawrinka.

De winnaar van die partij treft mogelijk Roger Federer. De Zwitser speelt woensdagavond in de eerste ronde tegen de Belg Ruben Bemelmans.

Haase begon in Ahoy uitstekend en pakte al snel de service van De Bakker, die na zijn goede optreden in de Davis Cup een wildcard had gekregen van toernooidirecteur Richard Krajicek. Die gunstige voorsprong bouwde Haase in de slotfase van de eerste set uit, waardoor hij die met 6-2 naar zich toe trok.

De tweede set ging tot 2-2 gelijk op, maar na een nieuwe break was het verzet van De Bakker gebroken. De Hagenaar pakte vier games op rij en schaarde zich in 53 minuten bij de laatste zestien. Vorig jaar was de tweede ronde het eindstation voor Haase. Zijn beste prestatie in Rotterdam is een plek in de kwartfinales in 2008.

Goffin

David Goffin wist zich maandag als eerste te plaatsen voor de kwartfinales. De als vierde geplaatste Belg had weinig moeite om zich te ontdoen van Feliciano Lopez: 6-1 en 6-3.

De 27-jarige Goffin stond vorig jaar in de finale in Rotterdam. Hij was toen niet opgewassen tegen Jo-Wilfried Tsonga. Die kan zijn titel dit jaar niet verdedigen vanwege een blessure.

Goffin, de mondiale nummer zeven, treft in de kwartfinales de winnaar van de partij tussen Damir Dzumhur uit Bosnië en de Rus Andrey Rublev. Die laatste wist zich eerder op de dag te ontdoen van Lucas Pouille, de nummer zeven de plaatsingslijst: 7-5 en 6-4.

Gasquet

Richard Gasquet gaf eerder op maandag al in de eerste ronde op. De Fransman speelde tegen zijn landgenoot Pierre-Hugues Herbert maar vier games.

De nummer 33 van de wereld stond op dat moment al een break achter tegen Herbert, die zich via de kwalificaties voor het hoofdschema in Ahoy had geplaatst: 1-3.

Herbert mag het in de volgende ronde opnemen tegen Daniil Medvedev. De Rus, eveneens een qualifier, versloeg de als negende geplaatste Luxemburger Gilles Müller.