Tennisbond onderzoekt 'racistische' Harrison in partij tegen Young

De twee Amerikanen speelden maandag tegen elkaar in de eerste ronde van het ATP-toernooi in New York. De 25-jarige Harrison won de partij in twee sets (6-3 en 7-6 (4)), maar zou zich tijdens de wedstrijd misdragen hebben.

Young claimt namelijk racistisch te zijn bejegend door Harrison. "Ik ben geschokt en teleurgesteld nadat jij mij vertelde hoe je daadwerkelijk denkt over donkere mensen. Ik dacht dat tennis een sport was voor beschaafde mannen", zo schrijft de 28-jarige Young op Twitter.

Harrison ontkent dat hij zijn landgenoot racistisch heeft bejegend. "Zijn beschuldigingen zijn absoluut onwaar. Ik vind het ontzettend teleurstellend dat iemand zo kan reageren op een verloren partij", aldus Harrison, die daaraan toevoegde dat audio- en beeldmateriaal van de partij hem zou vrijpleiten.

Extreem serieus

De ATP liet in een reactie aan Press Association weten dat het de beschuldigingen van Young "extreem serieus neemt". De tennisbond gaat al het beeld- en geluidsmateriaal onderzoeken en komt pas na het afronden van het onderzoek met een statement.

Harrison, de nummer 44 van de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde in New York tegen de Kroaat Ivo Karlovic. Young staat op de 65e plek van de mondiale rangschikking.