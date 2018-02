Griekspoor spreekt na stunt tegen Wawrinka van 'mooiste zege ooit'

"Het is ongelooflijk. Ik heb geen idee wat ik moet zeggen. Dit is mijn grootste en mooiste zege ooit en dat zal nog wel een tijdje zo blijven", aldus Griekspoor na zijn enorme stunt (4-6, 6-3 en 6-2) in Rotterdam.

De 21-jarige Nederlander en nummer 259 van de wereld begon nog desastreus aan zijn partij op het centre court in Ahoy door direct zijn servicegame te verliezen zonder ook maar een punt te winnen.

Na het verlies van de eerste set herpakte Griekspoor zich uitstekend door de servicegame van Wawrinka, de nummer dertien van de wereld, aan het begin van het tweede bedrijf te winnen. Dankzij zijn goede service en twee breaks in de derde set trok de geboren Haarlemmer de wedstrijd knap naar zich toe.

"Die vroege break in de tweede set heeft me veel geholpen", erkende Griekspoor, die de eerste ATP-zege in zijn loopbaan boekte. "Mijn service heeft me er uiteindelijk doorheen gesleept."

Mentaal

Griekspoor maakte vorig jaar in Ahoy zijn debuut op ATP-niveau, maar strandde toen in de eerste ronde. De Nederlander heeft naar eigen zeggen veel gehad aan die ervaring.

"Ik ben sindsdien volwassener en meer allround geworden", aldus Griekspoor tegen Ziggo Sport. "Daarnaast heb ik mentaal wel echt stappen gemaakt. Dat is denk ik ook het grootste verschil met vorig jaar."

Griekspoor neemt het in de tweede ronde op tegen Robin Haase of Thiemo de Bakker, die woensdagmiddag tegen elkaar spelen in Rotterdam.