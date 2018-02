Griekspoor stunt met zege op Wawrinka in eerste ronde ABN Amro-toernooi

De 21-jarige Griekspoor, die in Rotterdam meedoet op basis van een wildcard, leek in eerste instantie een kansloze wedstrijd tegemoet te gaan tegen Wawrinka, de huidige nummer dertien van de wereld.

Wawrinka begon met een love break en liet in de rest van de eerste set geen steken meer vallen op zijn eigen service, waardoor hij binnen een half uur de eerste set in de wacht sleepte tegen de geboren Haarlemmer.

Waar Griekspoor de wedstrijd dramatisch begon, startte hij het tweede bedrijf een stuk beter op het centre court in Ahoy. Griekspoor verdedigde zijn eigen servicegame en slaagde er vervolgens in Wawrinka te breken. Door zijn stabiele service gaf hij die comfortabele voorsprong niet meer uit handen.

Griekspoor ging in de derde set door waar hij gebleven was en brak Wawrinka opnieuw aan het begin. De 32-jarige Zwitser bracht daar weinig tegenin en verloor op een 4-2 achterstand wederom zijn servicegame, waarna Griekspoor het duel in zijn voordeel besliste.

Haase

Griekspoor maakte vorig jaar in Ahoy zijn debuut op ATP-niveau, maar kwam toen niet verder dan de eerste ronde na een nederlaag tegen de Luxemburger Gilles Müller.

Wawrinka speelde in Rotterdam zijn tweede ATP-toernooi van het jaar sinds zijn vroegtijdige uitschakeling op de Australian Open in januari, waar hij zijn rentree maakte na maandenlang blessureleed. De 32-jarige Zwitser reikte vorige week in het Bulgaarse Sofia nog tot de halve finales.

Naast Griekspoor doen ook Robin Haase en Thiemo de Bakker namens Nederland mee in het enkelspel. Beide mannen treffen elkaar woensdagmiddag. De winnaar van die partij neem het in de tweede ronde op tegen Griekspoor, waardoor dus sowieso één Nederlander de laatste acht bereikt in Rotterdam.

In die kwartfinale wacht mogelijk Roger Federer, die dan nog wel twee partijen moet winnen. De als eerste geplaatste Zwitser speelt woensdagavond zijn eerste wedstrijd tegen de Belgische qualifier Ruben Bemelmans.

De 45e editie van het ABN Amro-toernooi begon maandag en duurt nog tot en met zondag.