Fed Cup-team treft Australië in play-offs voor Wereldgroep

Oranje en Australië treffen elkaar op 21 en 22 april in Australië. Het is nog niet bekend in welke stad er gespeeld wordt. De winnaar van de confrontatie komt volgend jaar uit in de eerste ronde van de Wereldgroep. Bij verlies degradeert Oranje naar Wereldgroep 2.

Ashleigh Barty is op de zestiende plaats de hoogst genoteerde Australische op de wereldranglijst. Ook Daria Gavrilova (26), Samantha Stosur (44) en Ajla Tomljanovic (98) behoren tot de top honderd van de WTA-ranking.

Op papier zijn de Australiërs daardoor sterker en captain Paul Haarhuis spreekt dan ook van een zware loting. "Het Australische team is een sterke formatie, maar ik heb vertrouwen in de meiden dat we dit kunnen winnen. Dat hebben we in 2015 al laten zien."

Nederland en Australië troffen elkaar drie jaar geleden ook in de play-offs voor de Wereldgroep. Toen keerde Oranje door een 4-1 zege in Den Bosch na zeventien jaar terug op het hoogste niveau.

Verenigde Staten

Afgelopen weekend slaagde Nederland er niet in om voor een verrassing te zorgen tegen de Verenigde Staten in de eerste ronde van de Wereldgroep. In Asheville ging de ploeg van Haarhuis met 3-1 onderuit tegen de titelverdediger.

Lesley Kerkhove en Demi Schuurs zorgden voor het enige punt tegen de VS. Zij klopten in het dubbelspel Serena en Venus Williams. Voor Serena Williams was het haar eerste officiële partij in een jaar tijd.

Australië was afgelopen weekend in Canberra met 3-2 te sterk voor Oekraïne in Wereldgroep 2.