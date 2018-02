Berdych en Alexander Zverev naar tweede ronde ABN Amro-toernooi

De als derde geplaatste Zverev was maandagavond in Ahoy in twee sets te sterk voor de ervaren Spanjaard David Ferrer: 6-4 en 6-3. De nummer vier van de wereld had maar een kleine anderhalf uur nodig tegen de 34-jarige Ferrer.

In de volgende ronde treft het 20-jarige toptalent de Italiaan Andreas Seppi. Hij was in de slotpartij van de eerste dag van het toernooi de Portugees Joao Sousa in drie sets de baas: 6-4, 1-6 en 6-2.

De 32-jarige Berdych, in 2014 de winnaar van het toernooi en nu als zesde geplaatst, had ruim een uur nodig om af te rekenen met Mischa Zverev, de oudere broer van Alexander: 7-5 en 6-3.

De nummer zeventien van de wereld treft in de tweede ronde de winnaar van de partij tussen de Duitser Jan-Lennard Struff en de Serviër Viktor Troicki.

Federer

Eerder op maandag schaarde Feliciano Lopez zich ook al bij de laatste zestien. De Spanjaard rekende in twee sets af met Martin Klizan (6-3 en 7-6). De Slowaak was in 2016 de beste in Rotterdam.

Het toernooi moet het doen zonder titelverdediger Jo-Wilfried Tsonga die geblesseerd afzegde. Grote publiekstrekker is Roger Federer. De Zwitser komt woensdagavond in actie tegen de Belg Ruben Bemelmans.

De 45e editie van het ABN Amro-toernooi duurt tot en met zondag.