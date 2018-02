Federer wil koppositie na ruim vijf jaar niet cadeau krijgen in Rotterdam

Federer moet in Rotterdam de halve finales bereiken om de eerste plaats over te nemen van Rafael Nadal. Dat kan hij voor elkaar krijgen door in de kwartfinales mogelijk zijn landgenoot Stan Wawrinka te verslaan.

"Ik vind het tegen elke speler mooi om in die positie te verkeren", vertelt Federer maandag op een persconferentie in Rotterdam. "Als ik de hoogste positie kan heroveren, wil ik dat niet op een eenvoudige manier doen."

Als hij de eerste positie herovert, is hij voor het eerst sinds 29 oktober 2012 weer de nummer één van de wereld. "Het zou echt een ongelofelijke prestatie zijn. Het is mooi dat Stan in dezelfde helft van het schema zit als ik."

​Niet verwacht

Federer schreef in januari de Australian Open op zijn naam en veroverde daarmee zijn twintigste Grand Slam-titel. "Daarna dacht ik al aan de wereldranglijst", laat hij weten. "Ik had niet verwacht in Melbourne te winnen. Het was zo lang geleden dat ik een Grand Slam-titel had geprolongeerd. Toen wist ik dat Rotterdam een optie was."

De huidige nummer twee van de wereld pakte in Melbourne zijn derde Grand Slam-titel in de laatste jaren. Vorig jaar won hij de Australian Open en Wimbledon. "Met het winnen van één Grand Slam zou ik al in de wolken zijn geweest."

"In 2016 waren Novak (Djokovic, red.) en Andy (Murray, red.) op hun best en was Rafa (Nadal, red.) jong genoeg voor een comeback", vervolgt hij. "Ik heb er altijd in geloofd dat ik het nog eens kon doen."

Bemelmans

Federer stuit woensdag in de openingsronde van het ABN Amro-toernooi op de Belgische qualifier Ruben Bemelmans. Als hij die partij wint, treft hij in de achtste finales de Duitser Philipp Kohlschreiber of de Rus Karen Khachanov.

Federer schreef het ATP-toernooi van Rotterdam in 2005 en 2012 al eens op zijn naam. In 2013 kwam hij voor het laatst in actie in Ahoy. Destijds werd hij in de kwartfinales uitgeschakeld door de Fransman Julien Benneteau.

De 45e editie van het ABN Amro-toernooi begint maandag en duurt tot en met zondag.