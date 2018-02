Haarhuis: 'Laten zien dat we niet bang hoeven zijn voor toppers'

Nederland stond na de eerste drie partijen in het enkelspel al op een onoverbrugbare achterstand, maar redde de eer door in het dubbelspel te winnen van de zusjes Venus en Serena Williams.

"We wisten dat het een moeilijke opdracht zou worden", zegt Haarhuis in zijn analyse bij Ziggo Sport. "Het Amerikaanse team bleek gewoon te sterk en een ruime maat te groot voor ons."

Vooraf had Haarhuis al gewaarschuwd dat Oranje tegen de titelverdediger voor een schier onmogelijke opgave stond. "We dachten echt niet dat we dit wel even zouden doen. Met 3-0 was wel rekening gehouden, maar ik denk dat we toch iets meer kansjes gecreëerd hebben dan we van tevoren dachten."

"Ik vond het gat minder groot dan ik had verwacht. Die meiden hebben laten zien dat ze de volgende keer echt niet zo bang hoeven te zijn voor zulke grote internationale sterren of onder de indruk hoeven te zijn van de namen en de ambiance. Ze kunnen het dit soort toppers moeilijk maken."

Lachen

Dat Lesley Kerkhove en Demi Schuurs in de dubbelpartij om des keizers baard tegen de Williams-zusjes toch nog de hatelijke nul van het scorebord haalden, zorgde volgens Haarhuis nog voor een terechte glimlach in het Nederlandse kamp.

"Ik was echt onder de indruk", zei de captain over de 6-2, 6-3 overwinning. "Het hele weekeinde aan de kant gezeten, en dan zo die wedstrijd aangepakt. Deze meiden hebben ons iets om te lachen gegeven. We gaan met een iets beter gevoel het vliegtuig in."

Play-offs

Na de uitschakeling in de eerste ronde moet Nederland zich via de play-offs proberen te handhaven in Wereldgroep I. De mogelijke tegenstanders zijn Australië, België, Italië, Roemenië, Slowakije, Wit-Rusland en Zwitserland.

De wedstrijden om promotie/degradatie staan ingepland voor 21 en 22 april. Vorig jaar stelde Oranje lijfsbehoud veilig ten koste van Slowakije.